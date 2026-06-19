Milano 14:19
52.897 +0,40%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 14:19
10.362 -0,36%
Francoforte 14:19
24.983 -0,18%

Londra: brillante l'andamento di BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di BP
Balza in avanti il gruppo petrolifero inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
Condividi
```