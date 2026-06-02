Milano 16:41
50.486 +1,43%
Nasdaq 16:41
30.536 +0,07%
Dow Jones 16:41
51.043 -0,07%
Londra 16:41
10.373 +0,33%
Francoforte 16:41
25.120 +0,47%

Londra: balza in avanti Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Fresnillo
Scambia in profit il leader mondiale dell'argento, che lievita del 3,58%.
Condividi
```