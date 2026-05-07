Milano 17:35
49.291 -0,82%
Nasdaq 20:25
28.536 -0,22%
Dow Jones 20:25
49.637 -0,55%
Londra 17:35
10.277 -1,55%
Francoforte 17:35
24.664 -1,02%

New York: giornata depressa per Merck

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Merck
(Teleborsa) - Retrocede la società chimico-farmaceutica, con un ribasso dell'1,91%.

La tendenza ad una settimana di Merck è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 110,4 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 113. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 115,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```