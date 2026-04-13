New York: andamento negativo per Merck
(Teleborsa) - Rosso per la società chimico-farmaceutica, che sta segnando un calo dell'1,84%.
Lo scenario su base settimanale di Merck rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Merck, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 120,6 USD. Primo supporto visto a 118,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 117,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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