New York: giornata depressa per Merck
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Merck è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Merck mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 113 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 115,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 111,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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