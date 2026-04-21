New York: giornata depressa per Merck

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica , che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Merck è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Merck mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 113 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 115,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 111,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```