New York: in forte denaro CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader mondiale di sicurezza informatica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,69%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di CrowdStrike Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CrowdStrike Holdings rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di CrowdStrike Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 508,2 USD e primo supporto individuato a 488,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 528,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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