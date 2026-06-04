New York: profondo rosso per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica , che passa di mano in perdita del 6,90%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di CrowdStrike Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CrowdStrike Holdings rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di CrowdStrike Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 708,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 677,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 739,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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