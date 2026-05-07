Milano 17:35
49.291 -0,82%
Nasdaq 20:26
28.533 -0,23%
Dow Jones 20:26
49.639 -0,54%
Londra 17:35
10.277 -1,55%
Francoforte 17:35
24.664 -1,02%

New York: ingrana la marcia PTC

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia PTC
Brillante rialzo per l'azienda di software globale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,16%.
Condividi
```