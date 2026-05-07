New York: luce verde per AppLovin

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,20%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,39%, rispetto a +3,17% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di AppLovin è in rafforzamento con area di resistenza vista a 532,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 462,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 602.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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