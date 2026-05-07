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New York: luce verde per AppLovin

Migliori e peggiori
New York: luce verde per AppLovin
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,20%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,39%, rispetto a +3,17% dell'indice del basket statunitense).


La tendenza di breve di AppLovin è in rafforzamento con area di resistenza vista a 532,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 462,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 602.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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