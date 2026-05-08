New York: peggiora AppLovin

(Teleborsa) - Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni , che soffre con un calo dell'8,18%.



La tendenza ad una settimana di AppLovin è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di AppLovin è in rafforzamento con area di resistenza vista a 483,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 443,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 523,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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