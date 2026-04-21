New York: calo per AppLovin

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma tecnologica di applicazioni , con un ribasso del 2,72%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di AppLovin mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 489,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 468,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 510,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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