New York: sviluppi positivi per PTC

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda di software globale , che mostra una salita bruciante dell'8,16% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di PTC evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso PTC rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di PTC si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 143,8 USD. Prima resistenza a 153. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 139,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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