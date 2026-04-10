New York: PTC si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di software globale, che tratta in perdita del 4,84% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PTC, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di PTC suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 129,5 USD con tetto rappresentato dall'area 138,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 126,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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