New York: PTC si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda di software globale , che tratta in perdita del 4,84% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PTC , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di PTC suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 129,5 USD con tetto rappresentato dall'area 138,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 126,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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