Milano 13:27
49.637 -0,12%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 13:27
10.385 -0,51%
Francoforte 13:27
24.883 -0,14%

Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess
Retrocede molto la compagnia chimica tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,03%.
Condividi
```