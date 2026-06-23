Francoforte: movimento negativo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca , che mostra un decremento del 3,58%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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