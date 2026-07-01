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Francoforte: si concentrano le vendite su Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Lanxess
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimica tedesca, in flessione del 2,90% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,52 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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