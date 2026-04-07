Moderate perdite a Wall Street dopo le nuove minacce di Trump

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street come preannunciato dalla debolezza dei future americani. Gli occhi degli investitori sono sempre rivolti agli sviluppi della situazione in Medio Oriente
, mentre le persistenti tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz continuano a spingere i prezzi dell'energia: i contratti sul WTI
scambiano a 115 dollari, il gas
naturale viaggia oltre 52 euro/mwh. Intanto i media locali hanno riferito di forti esplosioni sull'Isola di Kharg, avamposto iraniano nel Golfo Persico da cui passa circa il 90% delle spedizioni di petrolio greggio del paese.
Sul fronte macroeconomico, l'unico dato in agenda oggi era sugli ordinativi di beni durevoli
che sono scesi più delle attese a febbraio, secondo quanto diffuso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census).
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,56%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 6.583 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,58%; come pure, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,56%).