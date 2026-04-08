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In forte rialzo la Borsa di New York dopo il cessate il fuoco Usa-Iran

Commento, Finanza
In forte rialzo la Borsa di New York dopo il cessate il fuoco Usa-Iran
(Teleborsa) - Avvio euforico per Wall Street, tra le crescenti speranze della fine della guerra in Medio Oriente dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver concordato un cessate il fuoco temporaneo con l’Iran. Le aspettative di una ripresa delle forniture energetiche tramite lo Stretto di Hormuz hanno fatto crollare le quotazioni del greggio, con il WTI che scivola a 94 dollari al barile (-16,7%) e il Brent a 92,5 dollari (-15,3%).

Il calo dei prezzi del petrolio sulla scia del cessate il fuoco fa tingere di rosso i titoli energetici mentre volano i titoli delle compagnie aeree.

Tra gli annunci societari, Delta Air Lines ha registrato ricavi record nel trimestre di marzo, mentre ExxonMobil prevede che le interruzioni in Medio Oriente ridurranno la produzione equivalente di petrolio di circa il 6% nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2025.

Sulle prime rilevazioni, infatti, il Dow Jones è in rialzo del 2,92%; sulla stessa linea, balzo dell'S&P-500, che continua la giornata a 6.781 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+3,15%); sulla stessa tendenza, su di giri l'S&P 100 (+2,45%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+3,95%), beni industriali (+3,66%) e informatica (+3,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -6,63%.
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