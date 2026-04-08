In forte rialzo la Borsa di New York dopo il cessate il fuoco Usa-Iran

(Teleborsa) - Avvio euforico per Wall Street
, tra le crescenti speranze della fine della guerra in Medio Oriente dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver concordato un cessate il fuoco temporaneo con l’Iran
. Le aspettative di una ripresa delle forniture energetiche
tramite lo Stretto di Hormuz hanno fatto crollare le quotazioni del greggio
, con il WTI
che scivola a 94 dollari al barile (-16,7%) e il Brent
a 92,5 dollari (-15,3%).
Il calo dei prezzi del petrolio sulla scia del cessate il fuoco fa tingere di rosso i titoli energetici
mentre volano i titoli delle compagnie aeree
.
Tra gli annunci societari, Delta Air Lines
ha registrato ricavi record nel trimestre di marzo
, mentre ExxonMobil
prevede che le interruzioni in Medio Oriente ridurranno la produzione equivalente di petrolio
di circa il 6% nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2025.
Sulle prime rilevazioni, infatti, il Dow Jones
è in rialzo del 2,92%; sulla stessa linea, balzo dell'S&P-500
, che continua la giornata a 6.781 punti. Balza in alto il Nasdaq 100
(+3,15%); sulla stessa tendenza, su di giri l'S&P 100
(+2,45%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari
(+3,95%), beni industriali
(+3,66%) e informatica
(+3,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia
, che riporta una flessione di -6,63%.