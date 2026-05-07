Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ascopiave

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di gas , in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.



L'andamento di Ascopiave nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo della società energetica resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,367 Euro. Supporto visto a quota 3,297. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,437.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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