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Piazza Affari: performance negativa per Ascopiave

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Ascopiave
Seduta in ribasso per il distributore di gas, che mostra un decremento del 3,31%.
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