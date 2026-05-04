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Piazza Affari: performance negativa per Ascopiave
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 09.35
Seduta in ribasso per il
distributore di gas
, che mostra un decremento del 3,31%.
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