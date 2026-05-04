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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Italmobiliare
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 12.30
Sottotono la
holding di partecipazioni
, che passa di mano con un calo del 3,61%.
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