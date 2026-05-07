Piazza Affari: si concentrano le vendite su Terna

(Teleborsa) - Ribasso per l' utility romana , che presenta una flessione dell'1,81%.



Lo scenario su base settimanale di Terna rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,96. L'equilibrata forza rialzista dell' operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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