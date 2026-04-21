Terna, si dimette la consigliera Karina Audrey Litvack

(Teleborsa) - Terna rende noto che, in data 20 aprile 2026, la Consigliera di Amministrazione di Terna S.p.A. Karina Audrey Litvack ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal 27 aprile 2026, in conseguenza della candidatura a Consigliere di Amministrazione di A2A .



La Consigliera Karina Audrey Litvack, non esecutiva e indipendente, eletta dall’Assemblea 9 maggio 2023 nell’ambito della lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, è altresì componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Nomine di Terna.



La società, si legge in una nota, precisa che, per quanto a sua conoscenza, alla data odierna la Consigliera non detiene azioni di Terna.



La Società ringrazia Karina Audrey Litvack per il prezioso contributo professionale e umano sinora apportato nel corso del mandato. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.



Successivamente, conclude, la nota, il Consiglio di Amministrazione di Terna assumerà le eventuali determinazioni del caso.

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