Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 7 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo di IBEX 35 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18.324,7. Possibile una discesa fino al bottom 17.576,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19.072,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)