Milano 12:17
48.191 +1,09%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
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Londra 12:17
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Francoforte 12:17
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Seduta trascurata per indice spagnolo, che archivia la giornata con un controllato +0,01%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17.993,2. Primo supporto visto a 17.541,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 17.391.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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