Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Seduta trascurata per indice spagnolo, che archivia la giornata con un controllato +0,01%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17.993,2. Primo supporto visto a 17.541,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 17.391.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)