Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato insieme a Roma per promuovere la sicurezza stradale nelle scuole

Prosegue nella Capitale il confronto con gli studenti sui temi della guida sicura

(Teleborsa) - Dopo le tappe di Scampia, Pescara, Bologna, Milano e Sora il tour delle scuole per promuovere la sicurezza stradale e il rispetto delle regole alla guida, portato avanti dalla Polizia Stradale e Autostrade per l’Italia, è arrivato nella Capitale.



Questa mattina, infatti, presso l’I.I.S. "Via delle Sette Chiese .- sede associata Nistri" di Roma i rappresentati della Polstrada e del Tronco di Fiano Roma di Aspi hanno incontrato i 40 studenti e futuri automobilisti, per promuovere i corretti comportamenti alla guida e l’importanza della sicurezza a beneficio di tutti gli utenti.



L’iniziativa fa seguito a quelle degli anni scorsi che hanno visto la partecipazione di oltre 450 istituti scolastici e circa 34.000 giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Anche quest’anno sono previsti approfondimenti in classe con il supporto dei professori, workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI e, dalla scorsa edizione, anche un quiz digitale.



Secondo l’Osservatorio "Non chiudere gli Occhi" di Skuola.net e Autostrade per l’Italia, le nuove generazioni sono particolarmente recettive. Allo stesso tempo, anche per l’influenza dei comportamenti degli adulti, tendono ad assumere più facilmente condotte scorrette alla guida.



"Incontrare gli automobilisti di domani, informarli sull’importanza dei comportamenti corretti alla guida è uno dei capisaldi della cultura aziendale di Autostrade per l’Italia – ha dichiarato Francesco Console, direttore del Tronco di Fiano Romano–. Entrare nelle scuole significa aiutare i ragazzi a far prendere maggior consapevolezza dei rischi e del rispetto delle regole. Inoltre, è solo grazie al confronto con le nuove generazioni che riusciamo a comprenderne a pieno le esigenze per migliorare, di anno in anno, le nostre iniziative di sensibilizzazione".



La Direzione Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia gestisce oltre 320 chilometri di autostrada, tra la A1 Milano-Napoli, la A12 Roma-Civitavecchia e le due Diramazioni di Roma. L’infrastruttura in gestione attraversa 6 province e 59 comuni distribuiti tra il Lazio e l’Umbria e, con circa 250 tra ponti e viadotti, queste tratte si caratterizzano per una elevata complessità.

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