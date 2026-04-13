Cyber defence e innovazione: torna a Roma il Summit ANGI

(Teleborsa) - Il 14 e 15 aprile 2026, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, nel prestigioso Palazzo Simonetti Odescalchi (Via Vittoria Colonna 11), a Roma, si terrà la VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, evento nazionale dedicato alla cyber defence e all’innovazione nella sicurezza.



Promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, l’evento si svolge con l’alto patrocinio dell’Agenzia per la CybersicurezzaNazionale (ACN) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). Tra i co-organizzatori anche Alé, Agenzia leader nelle relazioni istituzionali per le aziende del settore cybersicurezza.



Due intense giornate di alto livello che metteranno al centro il dialogo istituzionale, le proposte legislative, il confronto strategico e il networking tra i maggiori operatori nazionali e internazionali del settore. Temi centrali saranno la cybersicurezza, l’intelligenza artificiale applicata alla difesa, la resilienza delle infrastrutture critiche e i nuovi equilibri geopolitici nel dominio digitale.



Tra i protagonisti che interverranno ricordiamo: Carlo Nordio Ministro della giustizia; Amm. Giuseppe Cavo Dragone Presidente del comitato militare NATO; Alessandro De Pedys Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica, MAECI; Matteo Perego di Cremnago - Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa; Lucio Malan - Capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato della Repubblica; Pietro Labriola Amministratore Delegato TIM; Luciano Antoci Capo del VI Reparto Sistemi C5I - Stato Maggiore Esercito; Arturo Guarino Generale di Divisione, Capo II Reparto "Impiego delle Forze" Comando Generale Arma dei Carabinieri; Antonio Mancazzo Comandante Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, Guardia di Finanza; Claudio Brega C.V. - Capo Ufficio Programmazione e Pianificazione per la Transizione Digitale - SMD – VI Reparto Informatica Cyber e Telecomunicazioni; Carmine Marrese Ten. Col., Comandante Gruppo Reti e Sicurezza, Stato Maggiore Aeronautica Militare; Gianluca Maria Marcilli Capitano di Vascello - Stato Maggiore Marina - Ufficio Generale Spazio e Innovazione - Capo Ufficio Innovazione Tecnologica; Emanuele Riganelli Capo settore informatica ufficio Ispettivo e Logistico della Direzione Investigativa Antimafia; Alfredo Nunzi Head of Institutional and Legal Affairs, EU Agency for Law Enforcement Cooperation; Luca Tagliaretti Direttore Esecutivo del Centro europeo di competenza sulla cyber-sicurezza; Roberta Pinotti Presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea; Ivano Gabrielli Direttore, Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica; Angelo Palmieri Generale C.A. - Presidenza del Consiglio dei Ministri; Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Valentino Valentini - Viceministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Alessio Butti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ettore Rosato Segretario COPASIR, Camera dei Deputati; Bruno Frattasi Direttore Generale - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Gianpaolo Zambonini Direttore Servizio Sicurezza Cibernetica, Ministero dell’Interno; Nicla Ivana Diomede Direttore Dipartimento Cybersecurity, Roma Capitale; Monsignor. Renzo Pegoraro Presidente della Pontificia accademia per la Vita; Antonio Ciccolella Senior Advisor, Earth Observation Directorate, ESA; Samuele Foni Security Office, ESA.



"Come Presidente di ANGI, sono profondamente orgoglioso di portare a Roma, per la sesta edizione, l’Innovation Cybersecurity Summit: non è solo un evento, ma il principale momento di confronto nazionale tra istituzioni, imprese, Forze Armate e mondo della ricerca per costruire insieme la sicurezza digitale del futuro dell’Italia e dell’Europa. In un contesto geopolitico sempre più complesso, innovazione e cybersicurezza rappresentano una priorità strategica irrinunciabile", dichiara Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.



L’Innovation Cybersecurity Summit è un’iniziativa a numero chiuso con iscrizione obbligatoria.

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