Sicurezza stradale nelle scuole: Autostrade per l'italia e Polizia di Stato insieme a Bologna

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi all’Istituto di Istruzione Superiore “Crescenzi-Pacinotti-Siriani” di Bologna l’incontro tra 100 studenti e i rappresentanti della Polizia di Stato e del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, per promuovere la sicurezza stradale e il rispetto delle regole alla guida.



L’iniziativa fa seguito a quelle degli anni scorsi che hanno visto la partecipazione di oltre 450 istituti scolastici e circa 34.000 giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Anche quest’anno sono previsti approfondimenti in classe con il supporto dei docenti, workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI. Dalla scorsa edizione è stato inoltre introdotto un quiz digitale.



Secondo l’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi” di Skuola.net e Autostrade per l’Italia, le nuove generazioni sono particolarmente recettive. Allo stesso tempo, anche per l’influenza dei comportamenti degli adulti, tendono ad assumere più facilmente condotte scorrette alla guida.



“Per la Polizia Stradale la sicurezza stradale è un valore concreto, che si costruisce ogni giorno attraverso prevenzione, presenza sul territorio ma, soprattutto, educazione”, ha dichiarato il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Bologna 1° Dir. dott. Gian Luca Porroni. “La Partnership con ASPI, si esprime anche con progetti di legalità quali NON CHIUDERE GLI OCCHI, che ci consentono di condividere il medesimo obiettivo, quello di parlare ai giovani con un linguaggio diretto, efficace e vicino alla loro esperienza quotidiana. Il rispetto delle regole non è un limite, ma uno strumento di tutela per sé stessi e per gli altri. Questi presupposti sono il fondamento di quel concetto di prossimità sul quale si fonda l’attività di Polizia Stradale”.





“Il dialogo con i giovani è strategico, perché contribuisce a consolidare una cultura della sicurezza stradale diffusa, tema su cui quotidianamente siamo impegnati insieme alla Polizia Stradale. Il confronto che si instaura con le nuove generazioni, grazie a questi incontri, è infatti preziosissimo per capire dove e come possiamo migliorare per rendere le regole più comprensibili e accessibili a tutti”, è quanto dichiara Stefano Vimercati, direttore del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.





La Direzione di Bologna di Aspi gestisce oltre 425 km di autostrada, con 260 ponti e più di 330 cavalcavia, coinvolgendo dieci diverse Province e 60 amministrazioni comunali. Le tre principali arterie autostradali – A1, A13 e A14 – rappresentano punti di snodo cruciali della viabilità tra l’Adriatico e il Tirreno e tra il Nord e il Sud del Paese.

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