A14 Bologna-Taranto: task force ASPI al lavoro, riaperta carreggiata sud Vasto-Termoli

Proseguono gli interventi della task force ASPI per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto

(Teleborsa) - Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo da Autostrade per l’Italia prosegue le attività di rispristino e messa in sicurezza della competenza autostradale, a seguito dell’evento franoso del 7 aprile scorso.



L’avanzamento dei lavori ha portato, poco dopo le 19:00 di oggi, alla riapertura anche della carreggiata sud del tratto interessato, rendendo disponibile una corsia al traffico diretto verso Bari, che dalla tarda mattinata di ieri transitava in deviazione nella carreggiata opposta. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in carreggiata sud verso Bari e su una corsia in carreggiata nord verso Pescara. Non si registrano accodamenti.



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