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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,05%

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In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,05%
Indice Nikkey -1,05% a quota 62.174,12 all'apertura pomeridiana.
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