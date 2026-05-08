Milano 9:39
49.071 -0,45%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 9:39
10.192 -0,83%
24.443 -0,89%

Cambi: euro a 184,151 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,151 yen alle 08:30
Euro a 184,151 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```