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Gas, indice IGI scende a 43,45 euro/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI scende a 43,45 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 8 maggio è pari a 43,45 euro/MWh, in ribasso rispetto al 7 maggio attestatosi a 44,50 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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