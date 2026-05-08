New York: acquisti a mani basse su Moderna
(Teleborsa) - Protagonista la società americana di biotecnologia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,78%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Moderna mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,22%, rispetto a +2,52% dell'indice del basket statunitense).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 50,54 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 58,36. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 66,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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