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Moderna, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Moderna, prevale lo scenario rialzista a New York
Prepotente rialzo per la società americana di biotecnologia, che mostra una salita bruciante del 13,78% sui valori precedenti.
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