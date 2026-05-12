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New York: scambi in positivo per Moderna

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Moderna
Apprezzabile rialzo per la società americana di biotecnologia, in guadagno del 3,20% sui valori precedenti.
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