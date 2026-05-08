New York: andamento rialzista per Apple
(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa di Cupertino, che avanza bene dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Apple sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 294,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 290,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 299,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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