New York: balza in avanti Apple

(Teleborsa) - Bene la casa di Cupertino , con un rialzo del 2,02%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico del colosso di Cupertino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 285,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 277,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 293,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```