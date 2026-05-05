Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:22
28.062 +1,48%
Dow Jones 20:22
49.299 +0,73%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

New York: balza in avanti Apple

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Apple
(Teleborsa) - Bene la casa di Cupertino, con un rialzo del 2,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del colosso di Cupertino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 285,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 277,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 293,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```