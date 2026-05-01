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New York: scatto rialzista per Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per Apple
Protagonista la casa di Cupertino, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,57%.
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