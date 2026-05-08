New York: perdite consistenti per Insmed
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che esibisce una perdita secca del 5,17% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Insmed rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Insmed, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 96,16 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 105,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 92,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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