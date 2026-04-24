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Pesante sul mercato di New York Insmed

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Insmed
Si muove in perdita l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,07% sui valori precedenti.
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