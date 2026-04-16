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New York: scambi negativi per Insmed

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Insmed
Ribasso per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che presenta una flessione del 2,23%.
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