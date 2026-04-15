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New York: peggiora Insmed

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Insmed
Ribasso per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.
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