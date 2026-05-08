New York: performance negativa per IBM

(Teleborsa) - Pressione sulla "Big Blue" , che tratta con una perdita dell'1,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di IBM rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo dell' azienda di Armonk resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 228,4 USD. Supporto visto a quota 223,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 233,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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