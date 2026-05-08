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New York: movimento negativo per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per IBM
Ribasso per la "Big Blue", che presenta una flessione dell'1,91%.
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