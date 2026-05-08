New York: scatto rialzista per Gen Digital

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale nella sicurezza di Internet , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,63%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gen Digital rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Gen Digital è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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