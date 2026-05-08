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New York: scatto rialzista per Gen Digital

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Gen Digital
(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale nella sicurezza di Internet, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,63%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gen Digital rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Gen Digital è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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