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New York: scatto rialzista per Ge Vernova

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per Ge Vernova
Rialzo per Ge Vernova, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,62%.
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