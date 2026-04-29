New York: su di giri Western Digital

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che scambia in rialzo del 9,49%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 438,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 420,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 412,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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