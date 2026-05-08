Milano
17:35
49.290
0,00%
Nasdaq
18:02
29.088
+1,83%
Dow Jones
18:02
49.660
+0,13%
Londra
17:35
10.233
-0,43%
Francoforte
17:35
24.339
-1,32%
Venerdì 8 Maggio 2026, ore 18.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
08 maggio 2026 - 17.00
Il
Comparto servizi di consumo a Piazza Affari
fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 24.108,11 punti.
Condividi
Leggi anche
Indice dei servizi di consumo italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: in rally indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice dei servizi di consumo italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(416)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary
+0,35%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: prevalgono le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: rally per l'indice dei servizi di consumo italiano
L'Indice dei servizi di consumo italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Piazza Affari: violenta contrazione per l'indice dei servizi di consumo italiano
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto