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Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano

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Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 24.108,11 punti.
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