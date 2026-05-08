Si muove in ribasso MercadoLibre a New York
(Teleborsa) - A picco il mercato online leader in America Latina, che presenta un pessimo -10,9%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di MercadoLibre rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di MercadoLibre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.698,9 USD e primo supporto individuato a 1.638,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.759.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```