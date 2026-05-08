Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 18:02
29.088 +1,83%
Dow Jones 18:02
49.660 +0,13%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

Si muove in ribasso MercadoLibre a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso MercadoLibre a New York
(Teleborsa) - A picco il mercato online leader in America Latina, che presenta un pessimo -10,9%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di MercadoLibre rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di MercadoLibre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.698,9 USD e primo supporto individuato a 1.638,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.759.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```