Milano
17:35
49.290
0,00%
Nasdaq
17:57
29.092
+1,85%
Dow Jones
17:57
49.641
+0,09%
Londra
17:35
10.233
-0,43%
Francoforte
17:35
24.339
-1,32%
Venerdì 8 Maggio 2026, ore 18.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Male MercadoLibre sul mercato azionario di New York
Male MercadoLibre sul mercato azionario di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
08 maggio 2026 - 16.10
Retrocede molto il
mercato online leader in America Latina
, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,23%.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi negativi per MercadoLibre
Si muove in ribasso MercadoLibre a New York
New York: performance negativa per MercadoLibre
Male CrowdStrike Holdings sul mercato azionario di New York
Titoli e Indici
Mercadolibre
-11,95%
Altre notizie
Male Coherent sul mercato azionario di New York
Male Royal Caribbean Cruises sul mercato azionario di New York
Male Norwegian Cruise Line Holdings sul mercato azionario di New York
Male Expeditors International of Washington sul mercato azionario di New York
Male Edison International sul mercato azionario di New York
Male SSE sul mercato azionario di Londra
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto