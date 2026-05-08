Milano 17:35
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Dow Jones 17:57
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Male MercadoLibre sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male MercadoLibre sul mercato azionario di New York
Retrocede molto il mercato online leader in America Latina, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,23%.
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